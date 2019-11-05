Son Dakika Haberleri: Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud...
Son Dakika 3. Sayfa Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud...

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud...

6 saat önce

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud..., System.String[]

Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı. - ANKARA

Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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