Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud...
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Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Azez'de DEAŞ lideri Bağdadi'nin kız kardeşi olduğu belirlenen Rasmiye Avad, eşi Abbas Hammud İbrahim, gelini ve 5 çocuğu 04 Kasım 2019 akşamı gözaltına alındı. - ANKARA
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