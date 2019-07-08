Azez'de ekonomik hayat canlandı
1 saat önce
Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye'nin Azez kentinde hayat her geçen gün normale dönerken, savaşın izlerinin silindiği kentte ekonomik hayat da canlanmaya başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
'nin düzenlediği Fırat
Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Suriye
'nin Azez
kentinde hayat her geçen gün normale dönerken, savaşın izlerinin silindiği kentte ekonomik hayat da canlanmaya başladı.
24 Ağustos 2016 yılında başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin Azez şehrinde Türkiye'nin de katkılarıyla hayat şartları her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Savaşın ardından istikrar kazanan bölgede tarım ve hayvancılığın yanı sıra ekonomik hayat da canlanmaya başladı. Özellikle son aylarda büyük bir hareketlilik yaşanan kent çarşısında insanlar rahatlıkla alışveriş yaparak ihtiyaçlarını giderebiliyor. Kurulan pazar yerleri ve çarşılarda eskisi gibi kalabalık görüntüler yer alıyor. İşlerin iyi olduğunu ve ekonominin eskiye oranla biraz daha canlandığını ifade eden esnaflar, fiyatların ise gittikçe düştüğünü belirtti. Kentin Türkiye sayesinde istikrara kavuştuğunu ifade eden esnaflar, kısa zamanda daha iyi şeyler olacağına inandıklarını söyledi. Türkiye'ye teşekkür eden esnaflar, tüm Suriye'de savaşın sona ermesini temenni etti. - AZEZ
Adıyaman'da yemek yiyen kadını taciz ettiği iddia edilen Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında kavga çıktı!
Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor
'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 1 yıl geride kaldı
S-400 parçalarının Türkiye'ye gönderildiği iddia edildi