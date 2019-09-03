Azez'de ikinci patlama: 5 yaralı
6 saat önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:14 Kaynak: DHA
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesinde, ikinci patlama meydana geldi. Bomba yüklü motosikletle düzenlenen saldırıda, 5 kişi yaralandı.
Azez ilçesinde bomba yüklü motosiklet ile düzenlendiği belirtilen saldırıda 5 kişi yaralandı. Bugün öğle saatlerinde, ilçe merkezindeki pazar alanında, yine bomba yüklü bir motosikletle düzenlenen saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi ise yaralanmıştı.
(Özel) YPG'li teröristler sınırda görüntülendi Güvenli bölge görüşmeleri devam ederken, ABD 700 teröristi eğitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "Güvenli bölgenin sadece adı kaldı" açıklaması İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı