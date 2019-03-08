Son Dakika Haberleri: Azez'de İşkence Yuvası Rejim Hapishaneleri Protesto Edildi

Azez'de İşkence Yuvası Rejim Hapishaneleri Protesto Edildi

1 saat önce

Suriye'nin Azez şehrinde, rejim güçleri tarafından gözaltına alınarak hapishanelerde işkence gören kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Azez'de İşkence Yuvası Rejim Hapishaneleri Protesto Edildi, System.String[]
Suriye'nin Azez şehrinde, rejim güçleri tarafından gözaltına alınarak hapishanelerde işkence gören kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenlendi.

Suriye rejiminin sivilleri gözaltında tutmaya devam etmesine tepkiler artıyor. Yaklaşık 300 bin insanın bulunduğu hapishanelerde, 100 bin tutuklunun öldürüldüğü tahmin ediliyor. Hapishanelerde 7 binden fazla kadın ve çocuğun tutuklu olduğu biliniyor.

Suriye'nin Azez şehrinde toplanan sivil halk, hapishanelerdeki kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması için protesto düzenledi. Dünya Kadınlar Günü'nde tekrar sokaklara dökülen halk, günün anlam ve önemine dikkat çekerek, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.

Protestoya katılan eski tutuklu Ammar al-Abssi yaptığı açıklamada, hapishanelerde işkence olduğunu ve birçok kez fiziksel saldırıya uğradığını ifade etti. El-Abssi, uluslararası kamuoyuna da seslenerek, işkencelere acil müdahale etmeleri çağrısında bulundu. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:13 Kaynak: İHA

Suriye, Azez, Güncel
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