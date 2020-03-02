Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi - Son Dakika

Azez'de Mehmetçiğe destek mitingi
6 saat önce
SURİYE'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinde miting düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:29 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib
kentinde Bahar Kalkanı Harekatı
'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Kilis
'in karşısındaki Azez
ilçesinde miting düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler, rejime lanet okudu.
İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Herakatı'nı yürüten Mehmetçiğe destek için Azez'de miting düzenlendi. Sabah saatlerinden itibaren ellerinde Türk ve Suriye Milli Ordusu bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı'na yürüyen kalabalık, ilahiler ve marşlar söyleyerek Mehmetçiğe destek verdi. Rejim karşıtı sloganlar atan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı bulunan posterleri alanda dolaştırdı.
Görüntü Dökümü
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-Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen Azezliler
-Miting'den görüntüler
- Suriye
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