Azez'de 'Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi - Son Dakika

SURİYE'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' sergisi açıldı. 32 belgenin ziyaretçilerle buluştuğu sergi, yoğun ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği sınır ötesi operasyonlarla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından 'Hatırladıkça Biz Oluruz; Osmanlı Dönemi Halep'inde Sosyokültürel Hayat' adlı sergi açıldı. Açılışa Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Devlet Arşivleri Başkanlığı Dış İlişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanı Cevat Ekici, Şam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İzzeddin Al Kadour ile çok sayıda kişi katıldı.