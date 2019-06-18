Son Dakika Haberleri: Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 yaralı
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Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 yaralı

12 dakika önce

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle bir ÖSO mensubu yaralandı.

Azez'de ÖSO aracına bombalı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle bir ÖSO mensubu yaralandı.
Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin merkezinde ÖSO aracına yerleştirilen bomba, bir ÖSO mensubunun park halindeki aracı çalıştırmak istediği sırada patladı.
Saldırıda bir ÖSO mensubu yaralandı.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Azez'de 2 Haziran'da da YPG/PKK'nın saldırısında 14 sivil hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:28 Kaynak: AA
Suriye, Azez, Güncel
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