Azez'de Öso'ya Yönelik Terör Saldırısı Önlendi
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.
Suriye
'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez
ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Milli Ordu'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba etkisiz hale getirildi.
Azez'in Siccu köyünde ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu'ya ait askeri araca bomba yerleştirildiği fark edildi.
Milli Ordu mensuplarının dikkati sonucu bomba düzeneği, sivillerin yaşadığı alandan uzaklaştırılarak imha ekiplerince etkisiz hale getirildi. Bombanın patlama kapasitesinin yüksek olduğu öğrenildi.
Olayın, terör örgütü YPG/ PKK
tarafından planlandığı değerlendiriliyor. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden zaman zaman, kuzeydeki Azez'de sivil yerleşimlere ve ÖSO'ya yönelik saldırılar düzenliyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:17 Kaynak: AA
Yıldız Tilbe, Muhabirin Sorusuna Ceketinin Önünü Açarak Cevap Verdi
Meteoroloji'den Vatandaşlara Fırtına Uyarısı! Hızı 80 Kilometreyi Bulacak
İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 94'ü Sayıldı! İşte İmamoğlu ile Yıldırım Arasındaki Fark
CHP'den AK Parti'ye İstanbul Yanıtı: Kazandığımız Seçimi Kimseye Çaldırmayız