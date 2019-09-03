Son Dakika Haberleri: Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralı
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Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralı

2 saat önce

Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Azez'de patlama: 1 ölü, 11 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Azez kentinde meydana gelen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kentinin çarşısında bomba yüklü bir araç patlatıldı. Olayda 1 kişinin öldüğü,4'ü ağır 11 kişinin yaralandığı belirtildi.


Patlama yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları Türk hastanelerine sevk etti. - AZEZ

Suriye, Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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