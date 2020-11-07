Son dakika gündem: Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika gündem: Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
07.11.2020 15:38
Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı.
-İHA-
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