Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Azez'de patlama: 1 ölü, 2 yaralı
08.11.2020 00:57
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Şamarih kampı yakınlarında bir araca yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı. Patlama sonucu araç da kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, yaralıları Azez'deki hastaneye kaldırdı. - HALEP
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