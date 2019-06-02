Son Dakika Haberleri: Azez'de patlama: 13 ölü
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Azez'de patlama: 13 ölü

52 dakika önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Azez'de patlama: 13 ölü, System.String[]
Suriye'nin Halep iline bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Halep'e bağlı Azez şehrinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 13 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Patlama sonrası büyük bir kargaşa yaşanırken, bölgeye intikal eden sağlık ekipleri yaralıları en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Yaralıların 2'sinin kimliğinin tespit edildiği ve Azez kenti sakinlerinden olduğu kaydedildi. Saldırının yaşandığı bölge yakınındaki kent pazarında Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşanması nedeniyle ölü sayısında artış olabileceği belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:10 Kaynak: İHA
Azez, Güncel
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