Son Dakika Haberleri: Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.


Halep'e bağlı Azez'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi. - AZEZ

Suriye, Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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