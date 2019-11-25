Son Dakika Haberleri: Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Halep'e bağlı Azez'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)

Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu 5. kattan atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki erkek ise ağır yaralandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 18:44:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]