- Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Halep'e bağlı Azez'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy