Son Dakika Haberleri: - Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
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- Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

- Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralıAZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Halep'e bağlı Azez'de bomba yüklü bir araç infilak ettirildi. Patlamada en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralananların hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

- Azez'de patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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