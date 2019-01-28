Azez'de Patlama: 6 Yaralı

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Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti

Suriyeli Anne ve 2 Çocuğunun Katili, Cinayet Günü Ağlayarak Yardım İsteyen Baba Çıktı

Yolcu Otobüsü ile Yeğenine El Bombası Gönderen Dayı, Kendini Böyle Savundu