Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1'i çocuk 9 Suriyeli Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Azez Adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 Suriyeli hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)