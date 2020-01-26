Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı

17 dakika önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde PKK/PYD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan 1'i çocuk 9 Suriyeli Kilis'e getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Azez Adliyesi yakınlarında PKK/PYD tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 7 Suriyeli hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Durumu ağır olan 1'i çocuk 9 Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Suriyelilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)

Suriye, Azez, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi
Deprem öldürmedi başına düşen sac parçası öldürdü Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! 5 sivil hayatını kaybetti Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:28:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Azez'de patlama: 7 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]