Azez'de patlama: Ölü ve yaralılar var
51 dakika önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bir motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:23 Kaynak: İHA
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesinde bir motosikletin patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.
Bugün Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Azez ilçesinde bir motosiklet infilak etti. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları tedavi amacıyla bölgedeki hastanelere sevk ettikten sonra hayatını kaybeden bir kişinin de cesedini kaldırdı.
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