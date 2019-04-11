Son Dakika Haberleri: Azez'de Petrol Tankeri Patladı

Azez'de Petrol Tankeri Patladı

2 saat önce

Suriye'nin Azez şehrinde bir petrol tankeri tamirhanede kaynak yapılırken patladı.

Azez'de Petrol Tankeri Patladı, System.String[]
Suriye'nin Azez şehrinde bir petrol tankeri tamirhanede kaynak yapılırken patladı.

Azez'de bir petrol tankeri, sahibinin isteği üzerine tamir edildiği sırada patladı. Petrol tankerinin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu kaynak yapan işçi yaralandı. - HALEP
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
Suriye, Azez, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti Kafasında Bıçakla Hastaneye Kaldırılan Adamın Eşinden Şok Suçlama İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:32:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azez'de Petrol Tankeri Patladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]