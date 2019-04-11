Azez'de Petrol Tankeri Patladı
2 saat önce
Suriye'nin Azez şehrinde bir petrol tankeri tamirhanede kaynak yapılırken patladı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:22 Kaynak: İHA
'nin Azez
şehrinde bir petrol tankeri tamirhanede kaynak yapılırken patladı.
Azez'de bir petrol tankeri, sahibinin isteği üzerine tamir edildiği sırada patladı. Petrol tankerinin büyük bir gürültüyle patlaması sonucu kaynak yapan işçi yaralandı. - HALEP
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