Son Dakika Haberleri: Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
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Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.


Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - AZEZ

Suriye, Azez, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
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