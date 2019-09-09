Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:39 Kaynak: İHA
Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. - AZEZ
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