Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
(İHA)
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