Son Dakika Haberleri: Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı
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Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı, System.String[]

Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:40 Kaynak: İHA
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