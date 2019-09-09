Azez'de petrol tankeri patladı: 2 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde petrol tankerinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde petrol tankeri patladı. Olayda biri ağır 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini, aşırı sıcak havadan kaynaklanmış olabileceğini bildirdi. İtfaiye ekipleri, patlama sonrası çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)