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Azez'de PKK-PYD protesto edildi

7 saat önce

Suriye'nin Halep Kentini bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD protesto edildi.

Azez'de PKK-PYD protesto edildi, System.String[]

Suriye'nin Halep Kentini bağlı Azez ilçesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD protesto edildi.


Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı karşısında bulunan Azez Babul Selam Sınır kapısında toplanan çok sayıda Suriyeli, Türkiye'nin Barış Pınarı harekatına destek vererek, sivil vatandaşlara, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Haraketı ile Barış Pınar'ı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD yapılan bombalı saldırıları protesto ettiler. Ellerinde Suriye bayrakları taşılan Suriyeliler, uzun süre Esad, terör örgütü PKK/YPG/PYD aleyhine slogan atarak, Türkiye Cumhuriyetinin yanında olduklarını ifade ettiler. - AZEZ

Azez, PKK

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
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