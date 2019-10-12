Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı. - AZEZ
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