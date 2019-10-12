- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
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- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralıAZEZ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
AZEZ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.
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