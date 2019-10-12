Son Dakika Haberleri: - Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel - Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

1 saat önce

- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralıAZEZ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı.

- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

AZEZ - Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

- Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

Suriye, Azez, TSK, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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