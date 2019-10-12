Son Dakika Haberleri: Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ve yeni bölgelerin kontrol altına alınmasıyla, PKK ve terör örgütleri Azez'de sivillerin kaldığı yerleri hedef alındı. İlk açıklamalara göre 3 kişi yaralandı ve büyük maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/İHA)

Azez'de PKK sivillere saldırdı: 3 yaralı

Suriye, Azez, TSK, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:20 Kaynak: İHA
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