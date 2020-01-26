Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2) - Son Dakika

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Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2)
6 saat önce
MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASIMilli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:14 Kaynak: DHA
MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı" denildi.
ANKARA,
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