Azez'de PKK/YPG'li teröristlerden bomba yüklü kamyonetle saldırı: 7 ölü (2) - Son Dakika

MSB'DEN 'AZEZ' AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/ YPG'nin Azez'de gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazla sivilin de yaralanmasıyla ilgili açıklama yaptı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG, tıpkı DEAŞ terör örgütünün yaptığı gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Acımasız terör örgütü Azez'de patlattığı bombalı araçla 7 masum sivili daha katlederken 20'den fazla sivili de yaraladı" denildi.

ANKARA,