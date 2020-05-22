- Azez'de Ramazan Bayramı hazırlığı - Son Dakika

- Azez'de Ramazan Bayramı hazırlığı

AZEZ - Suriye'nin Azez ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı.

Suriye'nin Halep ilindeki Azez ilçesinde Ramazan Ayı'nın sona ermesi ile Ramazan Bayramı hazırlıkları başladı. Vatandaşların bayram alışverişi için sokaklara akın ettiği görüldü. Bölge halkı marketlerde yoğunluk oluştururken, daha çok gıda alışverişi yaptıkları görüldü. Vatandaşlar ülkedeki savaş nedeni ile para birimlerinin değer kaybetmesinden şikayetçi olurken, gereksiz harcamalardan kaçınmaya çalıştıklarını ifade ettiler.