Azez'de siviller Esad'ın saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Azez'de siviller Esad'ın saldırılarını protesto etti

6 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez çevresindeki Sucu köyünde yaşayan siviller, Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırıları protesto etti.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez çevresindeki Sucu köyünde yaşayan siviller, Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırıları protesto etti. Protestocular Esad'ın rejiminin gitmesini istedi.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez yakınlarındaki Sucu köyünde binlerce sivil Suriye rejiminin düşmesini ve saldırıların durdurulmasını talep etti. Sokaklara dökülen siviller Esad rejimi ve Rusya karşıtı döviz taşıdı. Siviller, "Dün İdlib'e saldırdınız, bugün Halep durdurun artık", "Binlerce sivil yerinden edildi" şeklinde sloganlar attı.

Bombardıman nedeniyle evlerini terk eden ailelerin durumunun çok kötü olduğunu vurgulayan protestocular uluslararası örgütlere seslenerek, "Siviller ya saldırılarda hayatını kaybediyorlar ya kamplarda acı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Protestoculardan Halit Alito, "Biz topraklarımızı istiyoruz PKK/ YPG terör örgütleri çıksın, Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden evimize dönmesini sağlamasını istiyoruz" dedi.

Protestolara katılan bir genç ise "Topraklarımız geri almak istiyoruz, Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden yardım bekliyoruz" dedi.

(İHA)

Azez'de siviller Esad'ın saldırılarını protesto etti

Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:40 Kaynak: İHA
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