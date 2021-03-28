Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi

28.03.2021 18:58

Ele geçirilen silah ve malzemeler ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü...

Ele geçirilen silah ve malzemeler

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Suriye Görev Gücü, TEM Otoyolu, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi - Son Dakika


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