Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi - Son Dakika

Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak füze ve silah ele geçirildi
28.03.2021 18:58
Ele geçirilen silah ve malzemeler ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü...
Ele geçirilen silah ve malzemeler
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Azez'de Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda 2 TOW füzesi, 24 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir keskin nişancı tüfeği, 2 Doçka silah namlusu, 200 tetikleme kapsülü ele geçirildi.
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