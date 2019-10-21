Son Dakika Haberleri: Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı
Son Dakika Güncel Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı

Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı

1 saat önce

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi.

Azez'de SMO üssüne saldırı: 1 şehit, 4 yaralandı, System.String[]

KİLİS'in karşısındaki Suriye'nin Azez ilçesi kırsalındaki Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine PKK/ YPG'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1  SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Azez kırsalındaki SMO üssüne sabah saatlerinde terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda üs bölgesindeki 1 SMO askeri şehit oldu, 4 SMO askeri ise yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslar hayati tehlikesi olan 1 askeri Kilis Devlet Hastanesi'ne getirdi. 3 asker ise Azez'deki hastanede tedaviye alındı.


Suriye, Azez, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:29 Kaynak: DHA
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