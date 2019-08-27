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Azez'de terör saldırısı

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Azez'de terör saldırısı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde, yola tuzaklanan mayının patlaması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in güneyinde Kefer Kelbin yolunda yolcu dolu minibüsün geçişi sırasında tuzaklanmış mayın patladı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Dün akşam saatlerinde de Azez ilçe merkezine havan saldırıları yapılmış, boş arazilerin hedef alınmasıyla ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Güvenlik güçleri her iki saldırıyı da terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Azez'in güneybatısındaki Tel Rıfat ilçesini işgal eden terör örgütü, sık aralıklarla Azez'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor.

Son saldırının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rus mevkidaşı ile Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova'da olduğu sırada düzenlenmesi dikkati çekti.

Türkiye ve Rusya arasında Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'ndan bu yana terör örgütünün Tel Rıfat'taki varlığı ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Suriye, Azez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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