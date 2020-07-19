Azez'de terör saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Azez'de terör saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

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Kilis'in karşısında yer alan Azez'in Siccu köyünde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle çevrede hasar meydana gelirken yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/ PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak siviller zarar gördüğü için örgütün bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azez'de terör saldırısı: 4 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
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