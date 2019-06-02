Son Dakika Haberleri: Azez'de terör saldırısında 14 sivil öldü
Son Dakika Güncel Haber

Azez'de terör saldırısında 14 sivil öldü

34 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.

Azez'de terör saldırısında 14 sivil öldü, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde bombalı terör saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye- Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.
Araçtaki bombanın infilak ettirilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 sivil hayatını kaybetti.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Durumu ağır olan yaralılardan bazıları Türkiye'ye sevk edildi.
Güvenlik güçleri, henüz kimsenin üstlenmediği saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi içerisinde yer alan Azez'in Sicco köyünde 15 Mayıs'ta bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 4 sivil yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:27 Kaynak: AA
Suriye, Azez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü YSK'den 23 Haziran seçimiyle ilgili dikkat çeken karar Türkiye-Suriye sınırında patlama meydana geldi: 14 ölü, çok sayıda yaralı var Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:01:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azez'de terör saldırısında 14 sivil öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]