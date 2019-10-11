Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı (3)

Not: ' Azez 'de TSK üssüne havanlı saldırı: 2 şehit, 3 yaralı' başlıklı habere 'HAVAN SALDIRISINDA YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU' ara başlığıyla verdiğimiz ek haberdeki, Uzman Onbaşı Yunus Mermer 'e ait olduğu belirtilen fotoğraf, kaynağından iptal edilmiştir. Şehidin yeni geçilen fotoğrafının kullanılmasını rica ederiz.

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Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Teröristlerin saldırısında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim'in babası: Bir değil binlerce Elif'im kurban olsun