Son Dakika Haberleri: Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı
Son Dakika Güncel Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

1 saat önce

SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi.

Azez'de tsk üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı, System.String[]
SURİYE'nin terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Azez'e yakın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait üsse havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 asker, Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ederken, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesi yakınlarındaki TSK üssüne terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Tel Rıfat'tan havanlı saldırı düzenlendi. Havan mermilerinin isabet ettiği üs bölgesindeki 5 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Kilis'teki hastaneye getirildi. Saldırının ardından bölgedeki birlikler teyakkuza geçti.Güvenlik önlemleri arttırılırken havan mermilerinin geldiği bölge ise ateş altına alındı.


- Kilis
Azez, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 11:08 Kaynak: DHA
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Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı
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