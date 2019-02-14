Azez'de Ypg Karşıtı Protesto

Suriye'nin Halep'e bağlı Azez'de düzenlenen terör örgütü YPG karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.

Suriye'nin Halep'e bağlı Azez'de düzenlenen terör örgütü YPG karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.



Suriye'nin Halep şehri kırsalındaki Secu beldesi ve Azez yakınındaki bölgelerde YPG karşıtı protesto düzenlendi. YPG karşıtı slogan atılan protestoya yüzlerce kişi katıldı. Suriyeliler, köylerini ve topraklarını işgal eden YPG terör örgütünü protesto etti. Gösteriye YPG'nin işgali altında bulunan şehirleri ve köylerden de vatandaşlar katıldı.



Protestocular, Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), YPG terör örgütünün 3 yıldır işgal ettiği topraklarını ve köylerini geri almaları için çağrıda bulundu. - AZEZ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Terör Örgütü PKK, Sınır Bölgelerinde Silah Ticareti Yapıyor

Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu

Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti