Son Dakika Haberleri: Azez'de Ypg Karşıtı Protesto

Azez'de Ypg Karşıtı Protesto

32 dakika önce

Suriye'nin Halep'e bağlı Azez'de düzenlenen terör örgütü YPG karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.

Azez'de Ypg Karşıtı Protesto, System.String[]
Suriye'nin Halep'e bağlı Azez'de düzenlenen terör örgütü YPG karşıtı gösteriye yüzlerce Suriyeli katıldı.

Suriye'nin Halep şehri kırsalındaki Secu beldesi ve Azez yakınındaki bölgelerde YPG karşıtı protesto düzenlendi. YPG karşıtı slogan atılan protestoya yüzlerce kişi katıldı. Suriyeliler, köylerini ve topraklarını işgal eden YPG terör örgütünü protesto etti. Gösteriye YPG'nin işgali altında bulunan şehirleri ve köylerden de vatandaşlar katıldı.

Protestocular, Türk Silah Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO), YPG terör örgütünün 3 yıldır işgal ettiği topraklarını ve köylerini geri almaları için çağrıda bulundu. - AZEZ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

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