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Azez'de YPG/PKK'dan topçu saldırısı: 1 ölü, 14 yaralı
6 saat önce
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:17 Kaynak: DHA
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından, Azez ve çevresinde çok sayıda topçu saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, topçu ateşinin bir hastaneyi de hedef aldığı ve çok sayıda dükkanın da hasar gördüğü duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Yaralıların ambulansa taşınması
-Saldırı bölgelerinden görüntüler
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