Son Dakika Haberleri: Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı
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Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı

6 saat önce

Azez'de YPGPKK'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralıSuriye, (DHA)- Terör örgütü YPGPKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.

Azez'de YPGPKK'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı

Suriye, (DHA)- Terör örgütü YPGPKK'nın, Suriye'nin Azez şehrinde düzenlediği toplu saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti 14 kişi ise yaralandı.

Terör örgütü YPGPKK tarafından, Azez ve çevresinde çok sayıda topçu saldırısı düzenlendi. Saldırılarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralandığı, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtildi. Öte yandan, topçu ateşinin bir hastaneyi de hedef aldığı ve çok sayıda dükkanın da hasar gördüğü duyuruldu.

Azez'de ypgpkk'dan topçu saldırısı 1 ölü, 14 yaralı

Azez, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:52 Kaynak: DHA
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