Azez'deki bombalı araç saldırısı - Son Dakika

Azez'deki bombalı araç saldırısı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/ PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.
Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.
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