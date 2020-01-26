Azez'deki bombalı araç saldırısı - Son Dakika
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Azez'deki bombalı araç saldırısı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

Azez'deki bombalı araç saldırısı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü YPG/ PKK tarafından Azez'de yapılan bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden sivil sayısının 7'ye ulaştığını, 20'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'nın tıpkı terör örgütü DEAŞ gibi bombalı araç saldırılarıyla sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Azez'deki bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye çıktığı, 20'den fazla sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Azez, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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