Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı - Son Dakika

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Azez'deki bombalı saldırıda yaralanan 9 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı
7 saat önce
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 07:46 Kaynak: AA
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
Yaralılar, burada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Azez ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil ölmüş, 15 sivil yaralanmıştı.
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