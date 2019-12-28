Azez'deki kamplar çamur içinde - Son Dakika
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Azez'deki kamplar çamur içinde

6 saat önce

Suriye'nin Azez çevresinde bulunan Sucu köyünde mültecilerin yaşadığı kamp sel felaketini yaşıyor.

Suriye'nin Azez çevresinde bulunan Sucu köyünde mültecilerin yaşadığı kamp sel felaketini yaşıyor. Sel suları altında kalan kamplar, çadırları çamur içinde bıraktı. Mülteciler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için geçici çözümler yaparak kampta ayakta kalmaya çalışıyor.

Suriye'de Azez çevresinde bulunan Sucu köyündeki mülteci kampı şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel nedeniyle sular altına kaldı. Siviller çadırlara giren suları kendi çabalarıyla çıkarttı. Ancak sel suları nedeniyle çadırların içi çamur içerisinde kaldı. Yetkililere seslenen mülteciler, yardım çağrısında bulundu. Kamp sakinleri, insani yardım kuruluşlarına ve yerel meclislere kış aylarının başlaması nedeniyle koşulların kötüleştiğini belirterek ilaç ve ısıtma sistemi talebinde bulundu.

Kampta yaşayan bir mülteci, "Hiçbir şeyim kalmadı battaniye yok, yerde uyumak için koyabileceğim bir halı bile yok" ifadelerini kullandı.

Kampta yaşayan Abdu adlı çocuğun annesi, kampta çocuklarıyla birlikte yaşadığını ısınmak ve yemek yapmak için hiçbir şeyinin olmadığını söyleyerek, "7 çocuğum oyun oynamak yerine hayatta kalabilmek için küçük dallar toplamak ve yakmak zorunda kalıyor. Çocukların bir suçu yok, en azından onlar için ısıtma sistemi istiyoruz. Çocuklar bu durumda yaşamak zorunda kalıyor ve hasta oluyorlar" dedi.

Kampta kalan bir baba ise uluslararası yetkililere hitap ederek, "Saldırıdan kaçan siviller buraya geliyorlar. Bir çözüm bulunması lazım. Evsiz, eşyasız kaldık. Hiç paramız yok, mülteciler soğuk havada ölüyorlar. En azından vicdanlı olun, durumumuzu görüyorsunuz. Bütün ülkeler bizi izliyor, harekete geçmiyor. Yaşadığımız hayat düzgün bir hayat değil ki çocuklarımız ölüyorlar merhametli olun" şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/ YPG'den kaçarak kampa sığınan siviller, çadırlarının ve alt yapının yetersiz olması nedeniyle kötü günler geçiriyor. Elektik ve içme suyu olmayan kampta yaşayan siviller olumsuz hava koşulları öncesinde hem kendileri hem de çocukları için yardım bekliyor.

(Muhamed El Mustafa/İHA)

Azez'deki kamplar çamur içinde

Suriye, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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