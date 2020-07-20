Azez'deki patlamada ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 100'e yükseldi - Son Dakika

Azez'deki patlamada ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 100'e yükseldi
Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç ile düzenlenenh saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 100'e yükseldi.
Suriye'nin Azez kentinde bomba yüklü araç ile düzenlenenh saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı ise 100'e yükseldi.
Suriye'nin Azez kentinde bulunan Sacu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç ile terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi ise yaralanmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 100'e yükseldiğini duyurdu. Sivil Savunma Yetkilisi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada "Yerel saatle 18: 10'da Sacu kasabasında büyük bir patlamanın sesini duyduk. Ekiplerimiz olay yerine hızlıca intikal etti. Patlama soncu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaralıları hastaneye sevk ettik" ifadelerini kullandı.Ekipler, patlamanın ardından bölgede temizlik çalışmalarına başladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 00:15 Kaynak: İHA
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