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Azez'deki patlamada yaralananlar Kilis'e getirildi

1 saat önce

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan durumu ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

Azez'deki patlamada yaralananlar Kilis'e getirildi, System.String[]
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez'de namaz çıkışında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında yaralananlardan durumu ağır olanlar Kilis'e sevk edildi.

Halep'in Azez ilçesi merkezinde namaz çıkışında bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivillerin hedef alındığı saldırıda 16 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 29 kişi ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları Azez'deki en yakın sağlık merkezlerine götürdü. Durumu ağır olan 9 kişi ise Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getirildi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:11 Kaynak: İHA
Kilis, Azez, 3. Sayfa
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