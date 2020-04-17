Azez'deki sağlık merkezinde sivillere korona virüs testi yapılıyor - Son Dakika

Suriye'de korona virüse karşı tedbirler arttırılırken, Azez'deki sağlık merkezinde sivillere testler yapılıyor.



Dünyada korona virüs vakaları artmaya devam ederken, bugüne kadar 33 korona virüs vakası ve 2 ölümün kayıtlara geçtiği Suriye'de salgınla mücadele için tedbirler arttırılıyor. Azez'de bulunan ve en az 50 bin Suriyeliye hizmet veren sağlık merkezi tarafından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla kurulan tıbbi çadırlarda korona testi yapılıyor. Sağlık merkezi sivillerin ateşi ölçümlerini yaparken, aynı zamanda maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Merkezdeki yetkililer sivillerin sorularını yanıtlayarak korona virüs salgınına ilişkin bilgi veriyor. Sağlık merkezinin çalışmalarından Azez'deki sivillerin yanı sıra çevredeki mülteci kamplarında yaşayanlar da faydalanabiliyor.



Öte yandan, yerel kaynaklara göre bugüne kadar Halep'te korona virüs vakası görülmedi. - HALEP