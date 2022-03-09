Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı - Son Dakika
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Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı

09.03.2022 01:00

- Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı Suriye'nin Azez kentinde bulunan Şüheda kampındaki Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

- Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı

AZEZ - Suriye'nin Azez kentinde bulunan Şüheda kampındaki Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve Kilis'in karşısında yer alan Azez'deki Şüheda kampında yer alan Rufeyde Halk Eğitim Merkezinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı düzenledi. Programa çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa katılan sivil toplum örgütü temsilcisi Abdulsamet Polat, "Suriye savaşının başından bu yana mağdur olan insanlara gıda, sağlık, barınma ve eğitim gibi birçok alanda hizmet vermeye devam ediyoruz. Eğitim ve kalkındırma projesi kapsamında 2018 yılında açmış olduğumuz Rufeyde Halk Eğitim Merkezi Kuaförlük, Terzilik, El İşleri, Türkçe Dil Eğitimi ve bilinçlendirme programlarıyla Savaşın mağdur kadınlarına umut oldu. Geçen yıl geçimlerini sağlayabilmeleri adına yapmış olduğumuz Rufeyde'nin el işleri ek binasıyla beraber onlarca kadın iş sahibi oldu. Bugün 8 Mart Dünya kadınlar günü münasebetiyle burada eğitim alan öğrencilere program düzenleyip çeşitli hediyeler takdim ettik" dedi.

Merkezin Müdiresi Kevser Hanım, "Burada bulunan her görevli ve öğrencinin adına yapılan bu programdan ötürü teşekkür ederim. Bugün çeşitli hediyeler dağıtıldı ancak en güzel hediye açılacak olan ek merkezin proje tanıtımı oldu. Tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı
Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı
Azez'deki savaş mağduru kadınlar unutulmadı

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Dünya Kadınlar Günü, Suriye, Savaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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