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Azez'deki terör saldırısı

53 dakika önce

Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.

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Suriye- Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Türkiye, Suriye, Kilis, Azez, Güncel
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