Azez'deki terör saldırısı
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Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:39 Kaynak: AA
Suriye- Türkiye
sınırındaki Halep'e bağlı Azez
ilçesinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısında yaralanan 9 Suriyeli, Kilis
'te tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, muhaliflerin kontrolündeki Azez'de teravih namazı çıkışında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü terör saldırısında yaralanan 9 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.
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ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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