Azez'deki terör saldırısı
49 dakika önce
Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:43 Kaynak: AA
'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez
ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Suriye- Türkiye
sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde dün akşam bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 14'ten 21'e çıktı.
Saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK
'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.
Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum
Halkbank'ta 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı
Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisinde
Sokakta sigara içen kadını dövdü, polise direndi