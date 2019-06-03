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Azez'deki terör saldırısı

49 dakika önce

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.

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Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde dün akşam gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 21'e yükseldi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Suriye- Türkiye sınırında bulunan, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinin merkezinde dün akşam bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 14'ten 21'e çıktı.
Saldırı sonucu en az 45 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:43 Kaynak: AA
Suriye, Azez, Güncel
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