Azez'deki terör saldırısına kınama
1 saat önce
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye-Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde 21 sivilin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:27 Kaynak: AA
Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye- Türkiye
sınırındaki Azez
ilçesinde 21 sivilin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.
SMDK'den yapılan yazılı açıklamada, "Halep'in kuzey kırsalındaki Azez ilçesinde dün akşam düzenlenen terör saldırısını kınıyoruz. Bombalı araçla düzenlenen saldırı, terör örgütlerinin izini taşıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası toplum saldırıyı kınamaya davet edilirken, sivillerin korunması çağrısı da yapıldı.
Suriye-Türkiye sınırındaki Halep'e bağlı Azez ilçesinde, bombalı terör saldırısında 21 sivil hayatını kaybetmişti.
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