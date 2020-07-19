Azez'deki terör saldırısında yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı - Son Dakika

Azez'deki terör saldırısında yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 15 Suriyeli, Kilis'te tedaviye alındı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında çocukların da olduğu 15 Suriyeli, Kilis'te tedaviye alındı.

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Alınan bilgiye göre, Azez'in Siccü köyünde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan ve durumları ağır olan 15 kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirildi.

Burada bekleyen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu akşam düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin yaralandığı bildirilmişti.

Kilis, Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azez'deki terör saldırısında yaralanan 15 Suriyeli Kilis'te tedaviye alındı - Son Dakika
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