Azez'deki TSK unsurlarına saldırı: 2 yaralı
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SURİYE'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:03 Kaynak: DHA
SURİYE'nin Halep'e bağlı Azez
ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.
PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölgeler, sınır ve Suriye içerisinde konuşlu bulunan topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.
- Kilis
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